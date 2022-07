Outer Banks en deuil : Chase Stokes bouleversé après la mort de sa doublure dans un accident honteux, "Mon coeur est brisé"

Outer Banks en deuil

Alors que le monde du manga pleurait hier la disparition de Kazuki Takahashi, le papa de Yu-Gi-Oh!, c'est aujourd'hui celui des séries qui est marqué par un drame. Dans un communiqué publié par le bureau du Sheriff de Charleston County ce mercredi 6 juillet 2022, il a en effet été confirmé la mort du comédien Alexander "AJ" Jennings dans la ville où est tournée la saison 3 de la fiction Outer Banks.

D'après les premières révélations, l'acteur de 22 ans a été percuté par une voiture aux alentours de 2h30 du matin alors qu'il se baladait dans les rues de Charleston. Tandis que le chauffard a immédiatement pris la fuite, AJ est malheureusement décédé à son arrivée à l'hôpital.

"Mon coeur est brisé"

Le nom d'Alexander "AJ" Jennings ne vous dit peut-être rien, mais il avait pourtant un rôle caché important sur Outer Banks. Et pour cause, si on ne le voyait pas réellement à l'écran, il n'était autre que la doublure de Chase Stokes durant le tournage. Autrement dit, il était utilisé pour les préparations de caméras, mais également, à l'occasion, pour des scènes de dos.

Une place qui le gardait dans l'ombre dans la série de Netflix, mais qui lui avait néanmoins permis de se lier d'amitié avec la star. Aussi, c'est peu dire que l'interprète de John B s'est révélé particulièrement ému en apprenant le décès de son ami.

"Je tente encore de comprendre pourquoi certaines choses se passent et pourquoi le monde fonctionne de cette façon, a partagé Chase Stokes dans une story sur Instagram. Mon coeur est brisé. Ta vie ne faisait que débuter. On venait TOUT JUSTE de parler de ton excitation vis-à-vis de tes chansons, d'à quel point tu revenais de loin avec ton petit Ukulele et ton envie de continuer à créer de l'art."

