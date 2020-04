Orelsan : motivé par Jul, il met aux enchères ses récompenses pour aider les hôpitaux

Alors que la lutte contre le coronavirus (covid-19) s'organise de différentes façons, Jul a décidé d'y prendre part. En plus de son don de 30.000 euros à la Fondation Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France, le rappeur marseillais a décidé de mettre ses disques d'or et de platine aux enchères. Un geste qui a déjà permis de récolter plus de 111 000 euros et qui a inspiré Orelsan , qui a décidé d'en faire de même. "J'espère que vous allez bien et vos proches aussi. J'ai trouvé très cool l'initiative de Jul de mettre ses disques d'or et de platine aux enchères pour les hôpitaux. Donc j'ai suivi, les miens aussi...", a-t-il annoncé ce jeudi 23 avril 2020 sur Instagram.

Comme Jul, Orelsan met aux enchères ses disques d'or et de platine

Parmi ces disques, on retrouve "Perdu d'avance" (2009), "Le chant des sirènes" (2011), "Orelsan et Gringe sont les casseurs flowters" (2013), "La fête est finie" (2017) ou encore la BO du film des Casseurs Flowters "Comment c'est loin" (2015).

D'autres artistes ont également mis aux enchères certains de leurs objets : Kalash Criminel a choisi de vendre un T-shirt de sa marque Sauvagerie Paris, pas encore commercialisée, et sa première cagoule personnalisée, Oxmo Puccino le manuscrit original du titre "Mes Fans", Mister V la PS4 "The Pitch is yours" personnalisée en son nom, Yseult une veste Diesel dédicacée, Keblack son disque d'or pour l'album "Appartement 105" (2018). Si ça vous intéresse, vous avez jusqu'au 27 avril pour participer aux enchères qui se déroulent ici !