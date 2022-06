Orelsan : ce clip génial réalisé par un fan pour moins de 500€ qui a fait kiffer le rappeur

Depuis sa sortie, Orelsan cartonne avec son album "Civilisation". Le rappeur a déjà sorti trois clips de titres issus de ce projet : L'odeur de l'essence, Jour meilleur et La Quête. Le 26 mai dernier, les fans ont eu la surprise de voir qu'un nouveau clip avait été posté : celui de Seul avec du monde autour. Mais cette fois, le rappeur qui a caché des tickets d'or dans ses CD n'y est pour rien. En effet, la vidéo n'est pas officielle et a été réalisée par un jeune de Caen : Tom Coulommiers.

Un clip non officiel

"On s'est rencontrés sur un tournage auquel je collaborais et il a tout de suite été très accessible, très humble. Alors, je me suis dit : pourquoi ne pas monter un clip de notre côté et lui proposer ?" explique le réalisateur de 21 ans au Parisien, avant d'ajouter : "Je voulais que ce clip raconte l'histoire des jeunes qui écoutent Orelsan, de ses fans, qui ont le même quotidien que celui qu'il avait à Caen et qui rêvent de suivre un tel parcours. C'est l'occasion de filmer à la fois la détermination de cette jeunesse qui lui ressemble et aussi de mettre à nouveau notre ville en lumière. On rend ainsi du même coup hommage à Orelsan et à Caen".

Pour réaliser ce visuel, la bande de potes n'a pas dépassé son budget fixé à 500 euros, ce qui rend la performance encore plus impressionnante. Si plusieurs fans auraient aimé qu'Orelsan fasse de cette version son clip officiel, le rappeur aurait refusé. Mais il a validé le travail de Tom et lui a envoyé un message sur les réseaux pour le féliciter et le remercier de mettre sa ville en valeur.