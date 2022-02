One Piece : une édition collector hallucinante pour le Tome 100 qui va vous faire baver d'envie

Noël est passé (ou est encore loin, c'est selon), mais on a déjà trouvé le plus beau des cadeaux possibles. Il y a quelques mois, afin de célébrer cette étape importante du manga, Glénat avait mis en place trois éditions collectors des Tomes 98, 99 et 100 de One Piece avec des étuis en cuir de différentes couleurs (bronze, argent et doré). Une initiative particulièrement cool, mais qui vient d'être dépassée par celle de Star Comics, l'éditeur de cette oeuvre en Italie.

Une édition collector One Piece hallucinante

Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, celui-ci a mis en place un coffret d'une beauté à couper le souffle et digne du trésor que recherchent Luffy et sa bande imaginé ici par le designer Fabrizio Verrocchi. Au programme ? "Le coffret, en édition limitée, sera enrichi extérieurement d'un imprimé doré à la feuille et d'un doublon en relief sur le couvercle" et s'ouvre comme un coffre, explique Star Comics.

Et à l'intérieur ? "En plus du volume numéro 100 de l'édition spéciale Célébration protégé par un film de protection avec dorure, il y aura également un espace pour insérer les éditions des volumes 98 et 99 (non inclus dans la boîte)". Mais ce n'est pas tout, les chanceux pourront également y retrouver "un parchemin très spécial : une affiche couleur exclusive et très longue à dérouler qui représente absolument tous les personnages les plus importants de l'histoire, scellés par un bracelet en tissu personnalisé original ONE PIECE". Oui, c'est de toute beauté ! Enfin, comme si cela n'était pas suffisant, les fans pourront y retrouver un message du maître Eiichiro Oda dans lequel il remercie tout le monde.