One Piece, Naruto... Deux influenceurs brûlent des mangas et insultent les lecteurs

Un peu moins d'un an après la mise en place du tout premier confinement en France afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, les effets secondaires commencent à se faire ressentir auprès de certaines personnes. Et visiblement, le manque d'air frais et de loisirs ont pu causer quelques dégâts inquiétants. Et ce ne sont pas les "influenceurs" KindaSama et Polska qui nous feront penser le contraire.

KindaSama et Polska brûlent des mangas

Sur Twitter, ces deux "stars" des réseaux sociaux se sont en effet mis en scène en train de déchirer et brûler des mangas. La raison ? A priori, si l'on se fie aux propos de Polska, "Les mangas c'est vraiment pour les puceaux", tandis que KindaSama a de son côté assuré que ces oeuvres japonaises étaient faites "pour les enfants". Des arguments implacables...

Et bien évidemment, ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin dans leur quête du manque de respect. Au contraire, ils ont filmé leur feu de camp improvisé sur une chanson des plus insultantes pour les fans d'Eichiiro Oda (One Piece) ou Masashi Kishimoto (Naruto), "Dans ta chambre ça pue ça chlingue, tu regardes sûrement des mangas / zéro meuf et zéro travail, mais tu préfères regarder des mangas..." Oui, sans grande surprise, l'écriture ce n'est visiblement pas leur fort.