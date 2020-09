Olive et Tom : les vrais maillots de Tsubasa et Mark Landers disponibles chez Courir

Alors que la saison de football reprend tout juste en Europe, Courir vient de s'associer au manga Olive et Tom (Captain Tsubasa en VO) afin de nous offrir le plus beau des cadeaux de Noël en avance : la sortie des véritables maillots des deux héros les plus emblématiques de cette histoire.

Olive et Tom : les vrais maillots de Tsubasa et Mark Landers disponibles chez Courir

Olive et Tom : les vrais maillots de Tsubasa et Mark Landers disponibles chez Courir

Olive et Tom : les vrais maillots de Tsubasa et Mark Landers disponibles chez Courir

Olive et Tom : les vrais maillots de Tsubasa et Mark Landers disponibles chez Courir

Olive et Tom : les vrais maillots de Tsubasa et Mark Landers disponibles chez Courir