Nouveautés Netflix : la série la plus flippante que vous verrez en 2022

Cici : Ce film turc suit une famille qui change de vie après la mort tragique d'un proche. 30 ans plus tard, les membres de cette tribu se retrouvent dans le village de leur enfance et des secrets refont surface.

Dispo jeudi 27 octobre.

Par-delà l'univers : Fans de films larmoyants et romantiques, on a trouvé le long métrage parfait ! Ce film brésilien suit une jeune pianiste en attente d'une greffe du rein qui va se rapprocher... de son médecin. Bon ok, ce n'est pas très déontologique mais tant que c'est romantique...

Dispo jeudi 27 octobre.

Les autres nouveautés Netflix du 21 au 27 octobre 2022

High, overdose d'insouciance : Cette série documentaire raconte l'histoire de Michaella McCollum, une jeune britannique arrêtée en 2013 pour avoir fait passer de la cocaïne illégalement dans ses valises à l'aéroport de Lima au Pérou. Elle témoigne sur ce drame qui a bouleversé sa vie.

Déjà dispo.

28 jours de terreur : Cette télé-réalité américaine voit s'opposer trois équipes. Le but ? Passer 28 jours dans les lieux les plus hantés des US pour une expérience paranormale hors du commun. Ames sensibles, s'abstenir !

Déjà dispo.