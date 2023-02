Nouveautés Netflix : cette nouvelle série qui a tout pompé à l'une des plus détestées par les abonnés

Papa est un chasseur d'aliens

Dans ce nouveau dessin animé qui plaira autant aux enfants qu'aux parents, on suit l'histoire folle d'une famille : Lisa et Sean, une soeur et un frère inséparables, qui embarquent dans le vaisseau de leur père dans l'espoir de passer un peu de temps avec lui. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur père est le chasseur de primes le plus coriace de la galaxie. Le dessin animé s'offre en prime la voix de Priah Ferguson (Erica Sinclair dans Stranger Things) !

Date de sortie : jeudi 9 février

Les nouveautés films du 3 au 9 février 2023

La Jeune Fille et la mer

Inspiré d'une histoire vraie, ce film suit Jessica Watson, une femme qui a pour objectif de devenir la plus jeune navigatrice à faire le tour du monde en solitaire. Sans escale et sans assistance, elle doit surmonter ses peurs en s'aventurant dans les zones océaniques les plus dangereuses du monde.

Date de sortie : vendredi 3 février