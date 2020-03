Norman Thavaud dévoile le prénom de sa fille pour son premier anniversaire

Restez chez vous. On ne le dira jamais assez : alors que le virus covid-19 (coronavirus) continue de se propager et de faire des victimes, la meilleure solution est d'éviter de sortir. De nombreux Français se sont alors adaptés pour bosser de chez eux. Parmi eux, les youtubeurs. Si les plus petits, disposant de peu de moyens, n'ont rien changé à leurs habitudes puisqu'ils tournaient déjà leurs vidéos depuis chez eux, les plus populaires comme Squeezie ou Mcfly et Carlito disposaient d'un studio et de toute une équipe et ont dû s'adapter. Norman Thavaud aussi. Le youtubeur continue de filmer des vidéos depuis chez lui... aidé par sa nouvelle assistante : sa fille née en mars 2019.

Norman Thavaud dévoile le prénom de sa fille avec Martha Gambet

C'est d'ailleurs confinés ensemble que sa chérie Martha Gambet et lui on fêté le premier anniversaire de leur fille, ce mercredi 25 mars 2020. "Ça fait 1 an qu'elle illumine notre vie. On est si fiers d'elle (Elle parle déjà 5 langues) et malgré le confinement on fête ça dignement !", a-t-il écrit sur Instagram, partageant une photo d'eux trois devant un beau gâteau ainsi que des ballons. Le youtubeur en a aussi profité pour dévoiler le prénom de sa fille, tenu secret jusque là : "Bon anniversaire Bianca". De quoi faire réagir les fans : "J'adore son prénom", peut-on lire en commentaire, ou encore "C'est super beau comme prénom Bianca!!!!", "Un prénom qui la rendra aussi belle et gentille que la petite souris de Disney qui le porte".