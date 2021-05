Nobody : 5 secrets du film badass du créateur de John Wick avec Bob Odenkirk

Les gens les plus insignifiants sont parfois les plus dangereux. Dans Nobody, Bob Odenkirk (Saul Goodman dans Breaking Bad et Better Call Saul) est un père de famille ennuyeux, déconsidéré par sa famille, mari frustré incapable de rendre le moindre coup. Jusqu'au jour où des hommes font irruption chez lui. Au fond de lui, la bête se réveille et sa vengeance sera violente. Mais qui est donc Hutch Mansell ?

Voici 5 secrets derrière Nobody.

1 - La papa de John Wick donne naissance à un autre héros culte

Derek Kolstad à qui on doit les scénarios de la saga John Wick avec Keanu Reeves , était la personne idéale pour écrire Nobody grâce à son sens du comique et son admiration pour Bob Odenkirk. Il a tout de suite saisi la volonté de faire un film centré autour de la personnalité d'un protagoniste spécial laissant la place à tous pour suggérer des idées personnelles afin de créer des scènes d'action culte.

2- L'entraînement dingue de Bob Odenkirk.

La plupart du temps pour un film d'action, les acteurs travaillent 4 à 6 semaines intensives avec un coach sportif. Bob Odenkirk s'est préparé sans relâche pendant 2 ans pour ce rôle. "Les chances qu'un tel film se fasse à Hollywood sont assez minces, mais je savais qu'en cas de feu vert, il fallait que je sois prêt. Je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité, et il était évident que je partais de très loin, surtout que je m'étais décidé à faire mes propres cascades !!! Et quand on voit les acteurs que j'ai en face de moi...il fallait que je sois à la hauteur...j'ai donc pris un peu d'avance. J'ai toujours adoré les films de Jackie Chan, et leur charme réside principalement dans le fait que vous savez que c'est lui qui fait ses propres cascades. Il n'y a ni doublure, ni effets numériques pour compenser. C'est exactement ce que j'avais en tête".

3 - Père et Fils

Christopher Lloyd, éternel Doc Emmett Brown de Retour vers le Futur, joue le père de Hutch. Anecdote amusante, Christopher Lloyd et Bob Odenkirk sont nés le même jour, le 22 octobre. Mais pas la même année. Forcément.

4 - Inspiré par un véritable cambriolage

C'est Bob Odenkirk lui-même qui a eu l'idée du film après que sa demeure ait été cambriolée et qu'il se soit senti impuissant. Il a alors commencé à imaginer ce qu'il se serait passé s'il était un vrai badass. "J'ai été cambriolé deux fois. À chaque fois, ma femme, mes enfants et moi étions à la maison. Le premier cambriolage a été le plus traumatisant parce qu'en tant que père, je me suis dit que la meilleure manière de protéger ma famille était de ne rien faire. J'ai la sensation qu'ainsi nous nous en sommes sorti avec un minimum de dégâts, mais je me demande, encore aujourd'hui, si je n'aurais pas dû intervenir".

5 - Tatouage

Le tatouage 2/7 de Hutch Mansell signifie la mort.

