Niska (Nouvelle Ecole) et Shay : les fans se moquent de leur tension sexuelle, même le rappeur se marre

Une émission de rap qui passionne les abonnés de Netflix

Tandis que le groupe TF1 prépare un retour de la Star Academy (oui, encore) et que The Voice continue de fasciner le public, Netflix vient de mettre en ligne Nouvelle Ecole, sa propre émission musicale. Le principe ? 24 rappeurs dénichés à Paris, Marseille et Bruxelles s'affrontent au cours de différentes épreuves dont des battles et freestyles sous les yeux d'un jury très spécial composé de Niska, SCH et Shay. L'objectif ? Remplacer Booba parti à la retraite et repartir avec 100 000€.

Un nouveau programme qui enflamme déjà tous les fans du genre - d'autant plus que Nouvelle Ecole peut compter sur les caméos de nombreuses stars du rap comme Dinos, Jul, Fianso ou encore Ninho, même si ce n'est pas forcément les performances des différents candidats qui les passionnent le plus. Au contraire, c'est un autre détail très spécial qui a retenu l'attention des abonnés lors des quatre premiers épisodes diffusés le 9 juin 2022.

La fascination de Niska pour Shay moquée par les internautes

Ce n'est pas un secret, Niska et Shay partagent un certain passif depuis 2019, année durant laquelle ils ont collaboré ensemble sur le titre Liquide présent sur "Antidote", l'album de la chanteuse. Un featuring plutôt cool, qui n'avait pas laissé Niska indifférent à l'époque. Quelques mois après ce duo, il avait au contraire profité du son Lundi pour déclarer, "J'avais le barreau atroce pendant le clip avec Shay".

Aussi, comme l'ont repéré certains fans de Nouvelle Ecole, Niska a visiblement bien apprécié ses retrouvailles avec l'artiste sur le plateau de l'émission en 2022. Le rappeur est plusieurs fois apparu à l'écran en train de lui faire les yeux doux, lui parler et appuyer ses propos, quitte à laisser SCH de côté par instant. Une situation improbable qui a logiquement amusé les internautes, qui n'ont pas tardé à sortir leurs meilleures blagues pour se moquer de la situation.