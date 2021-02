Nike GO FlyEase : des sneakers design, à mettre et à enlever sans les mains

Les Nike GO FlyEase, des sneakers "mains libres" qui se mettent et s'enlèvent en quelques secondes

Après les Nike Air Mag de Retour vers le futur ou encore les Nike Adapt BB auto-laçantes et connectées, Nike frappe de nouveau fort en dévoilant ses Nike GO FlyEase. Une paire de sneakers sans lacets et "mains libres", qui est "intuitive", "facile à enfiler, facile à enlever", sans besoin de se pencher, comme le précise le communiqué de presse. Des baskets au prix de 120 dollars qui seront dispos à partir du 15 février 2021 "sur invitation pour certains membres Nike" en Europe, en Amérique du Nord, au Japon, au Moyen-Orient et en Afrique puis. Puis la paire sera "disponible plus largement dans les mois à venir".