Nicki Minaj n'a jamais existé : depuis le début, c'était en fait Jay-Z ! Enfin, presque...

Jay-Z possède plus de lignes à son CV que Lionel Messi a marqué de buts dans sa carrière. Rappeur, producteur de musique, mari de Beyoncé, créateur de mode avec Rocawear, propriétaire de clubs, producteur de champagne, acteur occasionnel... l'interprète de Empire State Of Mind n'a que 52 ans mais il a déjà vécu plusieurs vies. Et ça, c'est sans compter son plus grand secret. Un secret bien caché qui, désormais percé, va vous faire halluciner.

Nicki Minja n'existe pas...

Depuis quelques années, il existe en effet une mode au Japon - qui commence par ailleurs à toucher le reste du monde : la mise en scène d'idoles / YouTubeuses virtuelles. Le concept est dans l'intitulé, il s'agit tout simplement de stars créées par ordinateur (donc des avatars) dont le quotidien et les créations sont véritablement suivis par des millions de fans.

Le rapport avec Jay-Z ? Incroyable mais vrai, il se cache... derrière l'existence même de Nicki Minaj. Oui, vous avez bien lu, la chanteuse à qui l'ont doit les titres We go up, Do we have a problem ou encore Super Freaky Girl, n'existe pas, elle a été inventée de toutes pièces. Ainsi, alors que ce sont des effets spéciaux ultra réalistes qui permettent de lui donner vie dans des clips ou sur scène à base de technologies façon hologrammes, deep fake et autres bizarreries (comme ce qui est utilisé sur les projets Star Wars depuis quelques années), c'est le rappeur qui prête en réalité sa voix sur toutes ses chansons.

... la rappeuse incarnée par Jay-Z en secret

Impossible ? On ment ? A force de parler de télé-réalité sur ce site notre cerveau a fini par fondre ? Et pourtant, cela vient d'être prouvé par un chroniqueur de l'émission de radio The Kyle and Jackie O Show sur kiis1065 (Australie). Comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo ci-dessous, il suffit tout simplement d'abaisser la vitesse de l'une de ses musiques (pitch it down) pour constater que c'est bien Jay-Z qui chante.

Attention, on décline toute responsabilité en cas de crâne qui explose devant cette réalité bouleversante.