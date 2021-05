New Girl, les retrouvailles : les acteurs vont se réunir pour les 10 ans de la série culte

Après Friends, c'est le casting de New Girl qui va se réunir

Récemment, les retrouvailles des acteurs de Friends ont beaucoup fait parler sur les réseaux. Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), David Schwimmer (Ross), Lisa Kudrow (Phoebe) et Matt LeBlanc (Joey) ont tourné un épisode spécial non scénarisé, dont Matthew Perry avait même dévoilé une photo avant de l'effacer. Et maintenant, c'est une autre série humoristique culte qui va réunir ses acteurs : New Girl. Rappelez-vous, l'intrigue suivait une bande de colocataires déjantés, pas à New-York mais à Los Angeles.

A quelle occasion le casting sera-t-il de nouveau réuni ? Dans le cadre du TV Fest 2021 (organisé tous les ans par le magazine Variety), pour l'anniversaire de New Girl. La série fête ses 10 ans, la saison 1 avait été diffusée à partir de 2011 et nous sommes en 2021.Zooey Deschanel (Jessica), Jake Johnson (Nick), Max Greenfield (Schmidt), Lamorne Morris (Winston), Hannah Simone (Cece) et Elizabeth Meriwether, la créatrice de la série seront donc rassemblés pour fêter les 10 ans de New Girl. Alors que Zooey Deschanel était ravie de la fin de New Girl qui a eu 7 saisons au total, la star retrouvera donc ses anciens camarades de tournage.

Une réunion virtuelle à suivre le 8 juin 2021

Quand est-ce que cette réunion se déroulera ? Ce sera le 8 juin 2021, à 18h30 heure française. Et vous pourrez suivre les retrouvailles de Zooey Deschanel, Jake Johnson, Max Greenfield, Lamorne Morris, Hannah Simone en ligne. En effet, il s'agira d'une réunion virtuelle en cette période de pandémie de coronavirus. Et vous pouvez vous inscrire gratuitement sur ce lien en cliquant ici. L'interprète de Cece a partagé sa joie sur Instagram, en relayant la bonne nouvelle.