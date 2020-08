New Girl : d'après Jake Johnson, les acteurs n'étaient pas vraiment amis en-dehors du tournage

Des collègues, pas des amis

Vous avez adoré suivre les histoires délirantes de Jess, Nick, Schmidt, Cece ou encore Winston dans New Girl ? Vous trouvez que cette bande d'amis est l'une des meilleures jamais mises en scène à la télévision. On a une triste nouvelle à vous annoncer : tout était bidon. Là où Jennifer Aniston et Courtney Cox de Friends sont BFF dans la vraie vie, et où Neil Patrick Harris et Cobie Smulders d'HIMYM se sont retrouvés avec plaisir dans la série Les Orphelins Baudelaire, le casting de New Girl n'est pas aussi proche qu'on pouvait le penser.

Invité du podcast Life Is Short with Justin Long, Jake Johnson a en effet confessé, "Je n'ai jamais traîné avec Max Greenfield ou Lamorne Morris en-dehors du travail. Pas une seule fois. Pareil, je n'ai jamais traîné avec Damon Wayans Jr". Bon, on vous rassure tout de suite, les acteurs ne se détestaient pas. L'interprète de Nick l'a également précisé, "Quand on tournait, on allait tous manger ensemble. On s'aime bien".

Un milieu compliqué pour les amitiés

Mais alors, pourquoi n'ont-ils jamais tenté d'approfondir leur relation durant leurs 7 longues saisons passées ensemble ? Tout simplement parce que ce métier ne serait pas propice aux amitiés, "Dans ce milieu, il est difficile de se voir. J'ai mes amis que je vois régulièrement et puis j'ai des amis au travail, que j'aime beaucoup, mais que je vois seulement là-bas". A l'écouter, il serait visiblement important pour un acteur de savoir faire la part des choses, au risque d'être déçu.

De plus, Jake Johnson l'a confié avec humour, il est très loin d'être la meilleure personne avec qui vous avez envie de construire une amitié. Après avoir révélé, "Avec Max on s'envoie tout le temps des textos", le comédien a précisé, "Mais s'il tente d'organiser un Facetime un mercredi, je vais lui dire de me foutre la paix."

Oui, vous ne verrez plus New Girl de la même façon après ça. Déso pas déso.