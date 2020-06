Netflix : son cofondateur s'engage à offrir 120 millions de dollars à des universités noires

Presque un mois après la mort de George Floyd le 25 mai dernier à Minneapolis et alors que les manifestations contre les violences policières et le racisme continuent dans le monde entier, Netflix continue d'afficher son soutien au mouvement Black Lives Matter. Après avoir protesté contre les discriminations raciales dans un post Twitter et avoir mis à disposition gratuitement le documentaire choc d'Ava DuVernay intitulé 13th, la plate-forme créait une catégorie spéciale "Black Lives Matter", rassemblant plus de 40 films, séries et documentaires.

Le PDG de Netflix donne 120 millions de dollars aux universités noires

Ce mercredi 17 juin 2020, Reed Hastings, le cofondateur de Netflix, et sa femme Patty Quillin ont tenu à prouver leur engagement dans la lutte contre le racisme en faisant un geste très généreux : ils ont annoncé dans un communiqué faire don de 120 millions de dollars aux HBCU (Historically black colleges and universities), ces universités traditionnellement noires "désavantagées en termes de dons financiers". "Nous avons tous les deux reçu le privilège d'une belle éducation et nous voulons aider plus d'étudiants, particulièrement des étudiants de couleur, à recevoir le même excellent début dans la vie", expliquent-ils.

Des universités "désavantagées en termes de dons financiers"

Réparti entre Spelman, Morehouse College, deux universités d'Atlanta, et le United Negro College Fund, l'argent permettra de subventionner des bourses de quatre ans pour des dizaines de nouveaux étudiants sur les dix prochaines années. Ces universités "ont des résultats spectaculaires et pourtant elles sont désavantagées en termes de dons financiers. Les capitaux blancs sont généralement attribués de façon prédominante à des institutions blanches, ce qui perpétue la séparation des capitaux", a continué le chef d'entreprise.

Ce n'est pas la première fois que l'entrepreneur met la min au portefeuille : il avait déjà financièrement aidé des "charter schools", écoles privées financées par de l'argent public, et lancé un fonds philanthropique de 100 millions de dollars pour l'éducation des enfants en 2016.