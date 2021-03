Netflix s'inspire de TikTok et lance "Pour rire", un nouvel onglet avec des courtes vidéos drôles

Netflix s'inspire de TikTok et sort "Pour rire"

Après YouTube Shorts, c'est au tour de Netflix de s'inspirer de TikTok. La célèbre plateforme de streaming lance elle aussi une nouvelle fonctionnalité avec des courtes vidéos. Le nom de ce nouvel onglet ? "Pour rire", et il sera uniquement dispo depuis l'appli Netflix sur ton smartphone. Toutes les vidéos auront 3 gros points communs : elles seront courtes, drôles et toutes issues d'un programme dispo sur la plateforme.

"Envie de rire un peu ?" demande Netflix, dans un communiqué de presse posté sur son blog, ce mercredi 3 mars 2021. Alors rendez-vous sur le nouvel onglet "Pour rire dans le menu de navigation situé en bas de l'écran. Les extraits s'enchaîneront (lorsqu'un extrait se terminera, un autre démarrera) pour du rire en continu".

Tu y trouveras des "extraits drôles issus de notre catalogue de contenus comiques, entre extraits de films (Murder Mystery), de séries (Big Mouth) et de stand-up de comédiens tels que Kevin Hart et Ali Wong". Et attention pour les mineurs, "il va de soi que tous les extraits ne seront pas forcément adaptés à tous les publics".

Des vidéos marrantes que tu pourras enregistrer et partager

Non seulement tu pourras mater ces vidéos feel good, mais tu pourras même les enregistrer et les partager avec tes potes, ton mec / ta copine ou encore ta famille. Eh oui, tu vas pouvoir rire en partageant ces vidéos fun sur WhatsApp, Instagram, Snapchat et Twitter. Comme ça, tu ne seras pas seul(e) à rire après avoir vu une vidéo hyper marrante ! Pour rire permet aussi "d'ajouter des séries, des films et des spectacles de stand-up" à ta liste Netflix ou "de les regarder immédiatement". Une nouveauté qui fait du bien en cette période un peu compliquée.