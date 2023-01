Netflix : l'histoire vraie complètement folle qui a inspiré Kaléidoscope (et ça n'a rien à voir avec un braquage)

C'est la série du moment sur Netflix, Kaléidoscope squatte le top 10 de la plateforme depuis des jours. Selon certains, elle aurait même réussi à détrôner La Casa de Papel dans leur coeur. Cette nouvelle fiction suit un groupe de criminels qui tente de braquer un bâtiment ultra-sécurisé afin de récupérer 7 milliards de dollars. Le twist ? Le scénario est pensé pour que chaque épisode puisse être regardé dans n'importe quel ordre, un vrai pari puisque chaque spectateur vit une expérience différente en fonction de sa sélection.

Le créateur de Kaléidoscope inspiré par une tragédie

Mais le plus fou est ailleurs. Là où cette histoire pourrait sortir tout droit de l'imagination de son créateur, Eric Garcia, ce n'est pas le cas. Il s'est au contraire inspiré d'un fait réel qui a eu lieu à la suite du terrible ouragan Sandy qui a frappé les Etats-Unis en 2012, causant de nombreux dégâts et la mort de 230 personnes.

A cette époque, la tempête avait causé une énorme inondation dans un sous-sol du centre-ville de New York qui était alors utilisé comme lieu de stockage par Wall Street. A l'intérieur étaient notamment stockés 70 milliards de dollars de bons au porteur, des bons anonymes qui permettent habituellement de rembourser des dettes et qui peuvent être utilisés par n'importe qui comme de l'argent liquide. Bref, le rêve de tout voleur.

Une histoire vraie réinventée

Or, la faute à cet ouragan, ces fameux bons avaient disparu plusieurs jours, provoquant logiquement un vent de panique à Wall Street, avant d'être très vite retrouvés. Pas de braqueurs-losers à l'origine de leur absence, ils avaient simplement été noyés et avaient pu être récupérés deux semaines plus tard par une équipe de plongeurs. Tous retrouvés, ces bons avaient finalement pu être placés dans un camion réfrigéré et traités avant d'être rendus à leurs propriétaires. Une histoire unique et folle qui aura donc suffisamment piqué la curiosité du créateur de Kaléidoscope pour le pousser à imaginer une telle série.

Pas d'histoire de triplés, de vengeance ou de casse du siècle donc, un simple ouragan meurtrier aura en réalité servi d'inspiration principale à Eric Garcia pour donner vie à une série qui met aujourd'hui presque tout le monde d'accord. Qui aurait cru qu'une terrible catastrophe servirait de point de départ à un scénario aussi bien pensé ?