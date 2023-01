Nouveautés Netflix : la suite d'une série réservée aux plus de 16 ans

Les nouveautés séries Netflix du 6 au 12 janvier 2023

Vinland Saga saison 2 : Le célèbre anime revient sur la plateforme avec de nouveaux épisodes. Chaque lundi, Netflix mettra donc en ligne un nouvel inédit des aventures de Thorfinn.

Dispo lundi 9 janvier

Tramway : Cette nouvelle série coréenne sera diffusée au rythme d'un épisode par semaine et suit la femme d'un politicien qui, après une tragédie, est forcée de sortir de l'ombre et doit affronter de lourds secrets de famille.

Dispo lundi 9 janvier.

Sexify saison 2 : En 2021, on a pu découvrir la série polonaise Sexify dans laquelle une étudiante et des amies exploraient le plaisir féminin pour créer une application. Dans la suite, elles se lancent dans la grande aventure de l'entreprenariat, avec quelques difficultés à la clé. Leur start-up peut-elle réellement survivre ?

Dispo mercredi 11 janvier.

Vikins Valhalla saison 2 : Après le succès de Vikings, c'est le spin-off Vikings Valhalla qui a fasciné les internautes. 100 ans après les événements de la série originale, les tensions sont à leur comble entre les vikings et le peuple britannique. La saison 2 sera composée de huit nouveaux épisodes et racontera la suite directe de la saison 1, après la chute de Kattegat. Une suite qui s'annonce toujours aussi sanglante (et est donc toujours déconseillée aux moins de 16 ans).

Dispo jeudi 12 janvier.

Ku Fu Panda, le chevalier dragon saison 2 : La série d'animation adaptée des films Kung-Fu Panda revient pour de nouveaux épisodes pour les petits (et les grands).

Dispo jeudi 12 janvier.

Makanai, dans la cuisine des maiko : Cette série japonaise suit deux amies qui rêvent de devenir maiko (apprentie Geisha) et emménagent ensemble à Kyoto.

Dispo jeudi 12 janvier.

Les nouveautés films Netflix du 6 au 12 janvier 2023

The Pale Blue Eye : Christian Bale joue un commissaire à la retraite qui reprend du service et recrute un certain Edgar Allan Poe pour l'aider à résoudre un meurtre.

Déjà dispo.