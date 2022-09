Netflix : derniers jours pour voir ce film génial dont personne n'a vraiment compris la fin

Alors que certains programmes débarquent sur Netflix comme le film Blonde dont le tournage aurait été hanté par Marilyn Monroe (non, ce n'est pas une blague), d'autres font leurs adieux. Prochainement, la plateforme va supprimer l'une de ses premières séries originales que personne n'avait calculée mais ce n'est tout puisque Shutter Island quitte aussi Netflix (très) bientôt. Sorti en 2010, réalisé par Martin Scorsese et porté par Leonardo DiCaprio, ce thriller psychologique est à ne pas manquer.

Shutter Island, un thriller prenant...

Depuis les années 2000, Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese enchaînent les collaborations. L'acteur et le réalisateur comptent cinq films à leur actif : Gangs of New York (2002), Aviator (2004), Les Infiltrés (2006), Shutter Island (2010) et Le Loup de Wall Street (2013). Un 6ème film s'ajoutera bientôt à la liste avec Killers of the Flower Moon dont la date de sortie n'est pas fixée pour le moment. En attendant de le découvrir, si ce n'est pas déjà fait, on te conseille vivement de t'organiser un petit rewatch de Shutter Island qui quitte Netflix.

Shutter Island, basé sur le roman du même nom écrit par Dennis Lehane, nous emmène en 1954 dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité où séjournent de dangereux criminels. Tedd Daniels (joué par Leonardo DiCaprio) débarque sur Shutter Island pour enquêter sur la disparition d'une femme, accusée d'avoir noyé ses enfants. Mais très vite, Teddy se retrouve plongé dans un milieu angoissant qui fait remonter de sombres souvenirs. Car en plus, tout ne semble pas être exactement comme on peut le penser...