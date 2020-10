Netflix : après La Casa de Papel et Elite, 7 nouvelles productions espagnoles en approche

Après le succès fou de La Casa de Papel et d'Elite, Netflix dévoilait plusieurs séries espagnoles dont Toy Boy en février 2020, Valeria en mai dernier, ou plus récemment Quelqu'un doit mourir (Alguien tiene que morir en V.O.), avec Ester Exposito. Ce n'est pas fini : la plateforme continue dans sa lignée puisqu'elle a commandé 7 nouvelles productions originales espagnoles.

7 séries et films originaux espagnols bientôt sur Netflix

Parmi elles, Feria, par le créateur d'Elite Carlos Montero. Cette série fantastique suit deux soeurs, Eva y Sofía, qui cherchent à comprendre pourquoi leurs parents disparus sont accusés d'avoir tué 23 personnes lors d'un rituel cultuel en Andalousie dans les années 1990. On retrouvera également El tiempo que te doy, qui relate en 10 épisodes de 10 minutes chacun la rupture sentimentale de Lina et Nico (Álvaro Cervantes) ; Ídolo, une série dramatique axée sur un fan qui adopte le personnage de son idole, une grande star de la musique espagnole qui meurt tragiquement en plein concert ; la comédie Odio avec Dani Rovira ; ou encore La Bestia, film d'horreur de David Casademunt sur une famille isolée du reste de la société, dont la vie paisible va être bouleversée par une créature terrifiante qui met à l'épreuve les liens qui les unissent.

Mais pour quand ?

Côté documentaires, la mini-série 800 Metros revient sur les attentats à Barcelone et Cambrils le 17 août 2017 et le film El Caso Wanninkhof sur l'assassinat de Rocío Wanninkhof et Sonia Carabantes en Espagne. Le but : "continuer à passionner le monde avec le charisme, la diversité et la créativité des histoires venues d'Espagne, et de contribuer à maintenir les fictions espagnoles à leur place de point de référence international", a expliqué Diego Ávalos, vice-président de Netflix Espagne, qui a ensuite annoncé encore plus de productions espagnoles : "D'ici la fin de l'année, nous aurons dévoilé 17 titres originaux qui démontrent une grande variété". Des séries qui devraient voir le jour d'ici 2021...