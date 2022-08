NCIS saison 20 : double épisode crossover intense avec NCIS Hawai'i (sans Gibbs), date de retour dévoilée

Le retour de NCIS daté

On craignait que le départ de Mark Harmon (Gibbs) ne soit fatal à NCIS, finalement CBS a renouvelé la série pour une saison 20. Et après plusieurs semaines de vacances, la date de diffusion est connue : c'est le lundi 19 septembre 2022 que la série policière fera son grand retour aux USA. Pour la France, il faudra attendre encore quelques mois.

Une nouvelle saison très attendue qui pourrait marquer le retour de Gibbs, mais également de Tony (Michael Weatherly) et qui débutera d'une façon mouvementée. Et pour cause, c'est à travers un double épisode crossover avec son spin-off NCIS Hawai'i que McGee et la team reprendront du service.

Traque et menace explosive dans un double crossover

"L'agent spécial Alden Parker (Gary Cole) est toujours en fuite avec son ex-femme Vivian (Teri Polo), ce qui oblige l'équipe à enquêter sur quelle personne issue de son passé pourrait avoir une raison de se venger de lui, afin de pouvoir l'innocenter, explique le synopsis. Aidé par les présences des agents spéciaux d'Hawai'i Jane Tennant (Vanessa Lachey) et Ernie Malick (Jason Antoon), qui sont en ville pour rencontrer le directeur Leon Vance (Rocky Carroll) afin de mettre en place un exercice militaire, le groupe va traquer son premier suspect : The Raven".

Un épisode particulièrement chargé, qui se poursuivra plus ou moins dans l'épisode 1 de la saison 2 de NCIS Hawai'i qui sera diffusé dans la foulée sur CBS. Au programme ici ? Le côté traque sera mis de côté (déjà conclu ?), puisque c'est l'intrigue autour de l'exercice militaire qui sera cette fois mis en avant. "L'équipe de Tennant, secondée de Nick Torres (Valderrama) et Jessica Knight (Katrina Law), fera face à la menace d'une attaque sur le RIMPAC (The Rim of the Pacific Exercises) à Oahu, le plus grand exercice international de guerre maritime", annonce le synopsis.

Premières images dévoilées

Une intrigue qui s'annonce explosive et qui nous promet des enjeux extrêmement forts d'entrée, portée notamment par quelques petits moments mémorables entre les personnages. En effet, si aucune bande-annonce n'a encore été dévoilée, des premières photos ont néanmoins déjà été mises en ligne par CBS et celles-ci nous teasent une relation Torres / Tennant très spéciale !