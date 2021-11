NCIS saison 19 : après Mark Harmon (Gibbs), Wilmer Valderrama (Torres) prêt à quitter la série ?

Depuis quelques années, le casting de NCIS ne cesse de connaître des bouleversements ponctuels qui brisent à chaque fois le coeur des fans. Ainsi, après les départs de Michael Weatherly (Tony) en saison 13 et de Pauley Perrette (Abby) en saison 15, ce sont deux autres acteurs emblématiques de la série qui viennent à leur tour de s'en aller.

Enceinte de son premier enfant, Emily Wickersham (Bishop) a en effet pris la décision de mettre sa carrière en pause et donc de faire ses adieux aux téléspectateurs lors du final de la saison 18. Puis, sans grande surprise après de nombreux mois de rumeurs, c'est Mark Harmon (Gibbs) - visiblement fatigué par son rôle, qui a décidé de faire ses valises au tout début de la saison 19, actuellement diffusée sur CBS aux USA.

Un nouveau projet pour Wilmer Valderrama

Ces deux départs majeurs vont-ils motiver d'autres acteurs à suivre leurs pas ? C'est la question qui inquiète de nombreux fans aujourd'hui. Et pour cause, comme vient de l'annoncer Deadline, Wilmer Valderrama - l'interprète de Torres, semble être également prêt à s'embarquer dans une nouvelle aventure.

Selon le site américain, le comédien est attaché au projet Mexican Beverly Hills, une nouvelle série développée pour CBS aux côtés de Erick Galindo et Aaron Izek. De quoi s'agit-il ? D'une comédie familiale adaptée du roman éponyme de Galindo. L'histoire suit une famille Mexico-américaine qui emménage dans la ville latine et luxueuse de Downey, présentée comme la version mexicaine de Beverly Hills, dans laquelle elle se sent enfin à sa place.

L'acteur va-t-il quitter NCIS ?

Pour l'heure, Wilmer Valderrama est uniquement annoncé comme producteur exécutif de cette potentielle série. Néanmoins, une partie des fans de NCIS a peur de le voir en profiter pour incarner l'un des rôles principaux. Après tout, suite au départ d'Emily Wickersham, son personnage de Torres vient de perdre une grande partie de son intérêt à l'écran.

De plus, CBS n'aurait aucun problème à le laisser partir pour ce projet puisque Mexican Beverly Hills est attendue sur cette même chaîne. Elle serait donc gagnante dans tous les cas. Enfin, on le sait, l'avenir de la fiction policière est plus incertain que jamais maintenant que Mark Harmon n'est plus là. Aussi, les téléspectateurs craignent de voir le comédien planifier prématurément une autre étape de sa carrière alors même que NCIS peut toujours être renouvelée pour une saison 20 (les audiences sont toujours bonnes).

A ce jour, Wilmer Valderrama n'a pas répondu aux craintes des fans à ce sujet. Il faudra donc attendre l'avancée de ce projet pour en savoir plus sur son implication réelle.