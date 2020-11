NCIS Los Angeles saison 12 : un personnage va changer de visage

Un personnage change de visage

Préparez-vous à prendre un coup de vieux cette année. On vient de l'apprendre, la saison 12 de NCIS Los Angeles - qui sera composée de moins d'épisodes qu'habituellement, verra un ancien personnage faire son retour à l'écran après plusieurs années d'absence. De qui s'agira-t-il ? De Kamran, la fille de Sam Hannah, l'agent incarné par LL Cool J. Et à cette occasion, cette jeune héroïne aura le droit à un petit bouleversement physique.

Jusqu'à présent interprétée par Layla Crawford (entre 2011 et 2017), les créateurs de la série policière ont décidé de recruter une actrice plus âgée afin de porter ce personnage aujourd'hui. Aussi, c'est Kayla Smith (vue dans All American et Star) qui a été choisie par la production et qui s'est vue offrir un rôle récurrent.

Une place plus importante pour Kamran

Une surprise ? Pas tant que ça. Si Kamran n'a jamais eu une place très développée au coeur de l'histoire de NCIS Los Angeles, les créateurs ont visiblement pour ambition d'aller enfin plus loin avec elle cette saison. "On va se concentrer un peu plus sur la fille de Sam qui se trouve dans la même école militaire que lui et qui tente désormais d'intégrer Annapolis" a révélé R. Scott Gemmill, le showrunner, à TVLine.

A en croire ses propos, la relation entre le père et la fille devrait ainsi être au centre d'une longue intrigue cette année. "On n'a jamais véritablement passé du temps avec sa fille, qui en arrive à un point où elle ne partage pas totalement les plans que son père a pour elle" a par la suite prévenu le showrunner, avant d'ajouter, "Elle est très active socialement concernant ce qui se passe dans le monde, et elle s'emporte souvent contre son père à ce sujet car il considère que son implication dans des manifestations notamment peut mettre en péril ses chances d'intégrer Annapolis".

Ca sera moins intense qu'une intrigue classique, mais c'est toujours cool de plonger dans la vie privée de nos agents préférés.