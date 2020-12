NCIS Los Angeles saison 12 : Eric Christian Olsen (Deeks) va-t-il bientôt quitter la série ?

Des secrets sur Deeks dévoilés ?

Deeks est l'un des personnages préférés des fans de NCIS Los Angeles, mais également l'un des plus mystérieux. Si les scénaristes n'hésitent jamais à faire évoluer le héros incarné par Eric Christian Olsen, son passé est à l'inverse souvent esquivé. La situation va-t-elle (enfin) évoluer lors de la saison 12 ? C'est possible.

Interrogé par TVLine sur l'éventuelle présence de flashbacks le concernant cette année, R. Scott Gemmill (showrunner) a confessé, "Je pense que c'est quelque chose que nous finirons par explorer." Toutefois, il l'a également précisé, rien n'est encore défini à l'heure actuelle, "Ce sont les personnages qui nous guident vers leurs propres aventures, même si on a toujours un plan pour eux." Autrement, l'histoire s'écrit progressivement et rien n'est véritablement acté.

Deeks va-t-il quitter le NCIS ?

Par ailleurs, avant de s'intéresser au passé de Deeks, les créateurs de NCIS Los Angeles aimeraient s'attarder une nouvelle fois sur son futur. Et à en croire R. Scott Gemmill, cela pourrait donner lieu à une intrigue extrêmement mouvementée. Après avoir confié, "Deeks va arriver à un point cette saison où il va réellement devoir réfléchir à ce qu'il veut vraiment faire à l'avenir", le showrunner a étonnamment ouvert la porte à la possibilité... d'un départ.

"Va-t-il vouloir continuer à faire partie de la LAPD ? Veut-il toujours faire partie du NCIS ? Il a énormément de décisions personnelles à prendre et ça va nous amener bien au-delà de Noël [au niveau des intrigues à l'écran, ndlr]". Et si on a logiquement du mal à imaginer la série sans Deeks, il suffit de jeter un oeil du côté de NCIS qui a perdu en quelques années Ziva (Cote de Pablo), Tony (Michael Weatherly) ou Abby (Pauley Perrette), pour se rendre compte qu'un tel départ n'a malheureusement rien d'improbable...