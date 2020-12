NCIS Los Angeles saison 12 : Eric Christian Olsen (Deeks) sur le départ ? Daniela Ruah se confie

Deeks est au chômage

Comme on pouvait s'y attendre après les premières révélations du showrunner, l'avenir de Deeks au sein de NCIS Los Angeles est plus compromis que jamais. A l'occasion d'un double épisode (le 4 et le 5) de la saison 12 diffusé ce dimanche 6 décembre 2020 sur CBS aux USA, le mari de Kensi a en effet perdu son job de liaison entre la LAPD et le NCIS.

Or, Hetty l'a malheureusement confirmé (sans être à l'écran), elle n'a aucun pouvoir pour inverser la situation, tandis que Nell a tristement rappelé que Deeks était désormais trop âgé pour entamer une formation avec l'espoir de devenir un véritable agent du NCIS. En d'autres termes : Deeks n'est plus un agent, n'a plus aucun lien professionnel avec le reste de la team et n'a plus vraiment d'espoir de retrouver un tel poste dans le futur.

Un départ de Eric Christian Olsen au programme ?

Faut-il alors craindre un départ de Eric Christian Olsen, son interprète ? Peut-être pas. Si NCIS - la grande soeur de NCIS LA, a effectivement déjà vu de nombreux personnages/acteurs emblématiques s'en aller en cours de route (Ziva/Cote de Pablo, Tony/Michael Weatherly, Abby/Pauley Perrette), la situation devrait être différente ici.

Interrogée sur l'avenir de son collègue, Daniela Ruah (Kensi) a souhaité se montrer rassurante, "Ecoutez, si Eric devait véritablement quitter la série de façon permanente, nous serions déjà tous au courant, ce qui n'est pas le cas". Puis, l'actrice l'a précisé, l'avenir de Deeks pourrait très vite évoluer, "Donc à tout moment, des choses peuvent se mettre en place afin de changer la direction actuelle de l'histoire".

Reste désormais à savoir quoi, comment et quand ? La saison 12 de NCIS Los Angeles vient à peine de débuter, mais on est déjà à cran.