Naoil Tita (Koh Lanta) endeuillée : son frère est décédé, un mois après son père

Naoil Tita endeuillée

Candidate emblématique de Koh Lanta, Naoil Tita - qui a remporté l'édition de "L'île des héros", vient d'annoncer une triste nouvelle. Quelques semaines après le décès de son père au mois d'août, c'est Ayoub - son petit frère, qui a trouvé la mort le 23 septembre 2021. Une double peine pour la coach sportive qui a beaucoup de mal à s'en remettre, "Je n'ai même pas eu le temps de réaliser que papa est parti que tu as décidé de le rejoindre. Ta perte fut un choc pour nous tous. Personne n'est prêt à perdre un être cher et encore moins deux en moins d'un mois."

La candidate de Koh Lanta perd son frère

Si la jeune maman d'un petit garçon n'a pas dévoilé les causes entourant cette disparition, elle n'a en revanche pas hésité à poster de nombreuses photos de son frère afin de lui rendre hommage et se remémorer leur belle complicité, "Je dois avouer que c'est avec les yeux pleins de larmes que je repense à toi et également avec beaucoup de fierté. Tu étais le plus courageux de nous tous mais aussi le plus sensible."

Puis, après une amusante petite taquinerie à son encontre, "On va pas se mentir, t'avais un caractère de cochon", Naoil lui a déclaré tout son amour avec une sincérité aussi belle que déchirante, "Ton coeur était pur et grand. Tu n'as jamais baissé les bras et pourtant la vie ne fut pas toujours facile pour toi. Tu restes à jamais dans mon coeur et j'espère que tu reposes en paix en compagnie de papa. Allah i rahmek mon frère. Je t'aime Ayoub".