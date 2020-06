Nabilla Benattia et Thomas Vergara : "Parfois c'est pas évident", elle se confie sur leur couple

Des fois, "on ne peut plus se voir"

Après avoir fait des révélations sur ses envies de bébé, avouant vouloir tomber enceinte d'un deuxième enfant pour bientôt, Nabilla Benattia a aussi fait des confidences sur son couple avec Thomas Vergara. La businesswoman a ainsi reconnu que des fois, tout n'est pas rose entre eux. Interrogée par Gala, elle a ainsi expliqué : "Parfois, ce n'est pas évident, on se dispute aussi, on ne peut plus se voir... Mais ça ne dure jamais longtemps". Leur solution face aux disputes ? S'isoler chacun de leur côté : "On a la chance d'avoir une très grande maison. En général, quand vraiment ça ne va pas, chacun va dans une chambre, ça dure une journée et, le lendemain matin, au petit-déjeuner, tout s'est arrangé, on s'est manqué, on se demande comment ça va, on se dit : 'Allez, on oublie !'".

"C'est très rare qu'on crie" a cependant nuancé Nabilla Benattia. "On a vécu tellement de choses fortes ensemble et surmonté tant d'autres que l'on n'est plus du tout dans le combat, on est plutôt dans 'on laisse tomber" a même précisé la maman de Milann.

Nabilla Benattia confie le secret pour durer dans un couple

L'ex star de télé-réalité qui avait démenti les rumeurs de rupture en mai 2020 a aussi indiqué que depuis l'arrivée de leur premier enfant, elle et Thomas Vergara sont plus in love que jamais. "Cela fera 8 ans en janvier prochain. Au début, on nous avait parlé du cap des 3 ans, j'avais regardé le film (L'amour dure trois ans de Frédéric Beigbder, ndlr), cela m'avait un peu effrayée" a-t-elle raconté, "puis, on a passé cette étape. On a fait le tour du monde trois fois et vécu plein d'expériences ensemble".

"Il nous manquait quelque chose pour nous épanouir encore plus" a assuré Nabilla Benattia, mais "maintenant, avec notre fils, on a trouvé un équilibre. En amour, il faut toujours se renouveler. On est vraiment fous amoureux".