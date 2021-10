My Hero Academia : en attendant la saison 6, le nouveau spin-off du manga bientôt publié en France

On le sait, My Hero Academia approche de sa fin. Kōhei Horikoshi ne l'a jamais caché, l'arc final des aventures super-héroïques d'Izuku Midoriya est actuellement en cours et il ne reste donc plus quelques chapitres à savourer avant de voir cette cultissime histoire, débutée en 2014 dans le Weekly Shōnen Jump, se conclure.

Heureusement, l'univers très spécial du mangaka est encore loin de nous quitter. Tandis qu'une saison 6 de l'anime est attendue pour 2022 sur nos écrans, Ki-oon - la maison d'édition du manga en France, vient également d'annoncer la publication prochaine d'un étonnant projet.

Le spin-off de My Hero Academia débarque en France

Ainsi, c'est désormais officiel, rendez-vous le 6 janvier 2022 pour découvrir en librairies le manga... My Hero Academia Smash. De quoi s'agit-il ? D'un nouveau spin-off humoristique signé Hirofumi Neda, décliné en 5 tomes, qui nous permettra de découvrir nos personnage préférés au centre de situations aussi drôles qu'improbables.

De fait, si vous aussi vous vous êtes déjà demandés ce qu'il se passerait si All Might ne perdait pas de kilos en même temps que sa force mais en gagnait, à quoi ressemblerait la vie d'Izuku s'il devenait accro aux achats en ligne dans sa quête de puissance ou celle de Katsuki si elle se lançait dans le baby-sitting, sachez que toutes ces questions WTF trouveront leurs réponses (encore plus barrées) dans ce spin-off.

Composé de nombreuses histoires courtes "sans tabou, ni limites et à l'humour déjanté", My Hero Academia Smash - supervisé par Kōhei Horikoshi, a clairement tout pour plaire et devenir un incontournable. Et en attendant cette publication tant attendue, Ki-oon a déjà dévoilé quelques planches. Merci qui ?