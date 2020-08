Mulan : surprise, le film pourrait sortir gratuitement sur Disney+ en France

Mulan débarque sur Disney+

Suite à l'épidémie de Covid-19 qui frappe le monde entier et qui oblige de nombreuses salles de cinéma à fermer leurs portes ou à limiter l'accès aux spectateurs, Disney a récemment pris une décision radicale : Mulan, l'adaptation live-action de son célèbre film d'animation, n'aura plus le droit à une sortie sur grand écran mais sera disponible le 4 septembre en VOD sur Disney+, sa nouvelle plateforme de streaming.

Ainsi, les américains devront payer 30$ (en plus de l'accès au site) pour découvrir le film en direct de leur canapé, là où le reste du monde devrait faire face à un prix équivalent à 26$ (en plus de l'accès au site). Selon les informations de Variety, ça serait notamment le cas au Royaume-Uni (20£), en Espagne et Italie (22€), en Nouvelle-Zélande (40NZ$) et en Australie (35AUS$).

Une mise en ligne gratuite en France

Et du côté de la France ? Grosse surprise, le film devrait avoir le droit à une nouvelle offre. Tandis que de nombreuses salles de cinéma françaises ont poussé un coup de gueule à l'encontre du choix de Disney de leur supprimer la diffusion du film (ce blockbuster était attendu pour faire revenir le public en salles), le studio aurait pris une étonnante décision.

Variety le dévoile sur son site, "Il nous a été confirmé qu'en France, le film ne sortira pas le 4 septembre et sera en réalité proposé sans coût supplémentaire aux abonnés de Disney+ à une date ultérieure". La question est désormais la suivante : que faut-il comprendre à travers cette action ?

Cela signifie-t-il que Disney va finalement accepter de sortir Mulan au cinéma et proposera donc le film gratuitement sur sa plateforme d'ici trois ans afin de respecter la chronologie des médias ? Que la mise en ligne gratuite du film est une façon de calmer les exploitants en leur prouvant qu'il ne compte pas se faire de l'argent à leur place ? Ou que Disney attend une meilleure période (Noël ?) pour mettre ce film gratuitement en ligne, quitte à ce qu'il soit disponible en téléchargement illégal plusieurs semaines/mois avant, afin d'attirer de nouveaux abonnés ? A suivre.