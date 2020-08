Moundir bientôt papa pour la 3ème fois : il dévoile le sexe de son bébé

Moundir annonce la grossesse de sa femme !

Dans quelques mois, Moundir deviendra papa pour la troisième fois ! C'est sur Instagram et Twitter que l'ex-candidat phare de Koh Lanta a annoncé la nouvelle grossesse de sa femme Inès et dévoilé le sexe et le prénom de son futur enfant : "Voilà ma petite femme tu portes et va donner vie à notre troisième enfants qui fera rentrer dans notre foyer un immense bonheur plein de baraka...nous t'attendons avec impatience ma Aya."

Moundir précise ensuite dans les hashtag que l'arrivée de sa petite fille est prévue pour décembre 2020. L'animateur et Inès sont déjà parents d'une fille Aliya, née en 2015, et d'un garçon Ali, né en 2019. Jamais 2 sans 3 comme on dit 😉