Mort de Gaspard Ulliel : son agent dévoile la date et le lieu de ses obsèques

Une terrible nouvelle... Le 19 janvier, nous apprenions la mort de Gaspard Ulliel. L'acteur français âgé de 37 ans a succombé à ses blessures suite à un grave accident de ski arrivé la veille. En couple depuis 2013, il était papa d'un petit garçon né en 2016. Ce samedi 22 janvier, son agent Laurent Grégoire a donné des informations sur les obsèques du comédien à l'AFP. La cérémonie devrait avoir lieu jeudi 27 janvier à l'église Saint-Eustache, à Paris. Il n'a en revanche pas précisé si elle sera ouverte ou non au public.

Les stars lui rendent hommage

Le décès de l'acteur qui ​​sera à l'affiche de la série de Marvel Moon Knight face à Oscar Isaac, dont la sortie est prévue pour fin mars 2022 sur Disney+, a bouleversé le monde du cinéma français. De nombreuses stars ont rendu hommage à leur défunt collègue sur leurs réseaux sociaux. "Le coeur brisé. Gaspard était la bienveillance et la gentillesse. La beauté et le talent. Pensées à sa famille." a écrit Pierre Niney. "Le coeur serré. Je ne garde de toi que ces moments de joie, nous avons tellement ri. Tu étais la beauté, la gentillesse, le talent, l'élégance, tu vas tellement nous manquer. Tout mon soutien à ta famille et tes proches !" déclare Alexandra Lamy. "Ton sourire. Gaspard. D'une douceur et d'une élégance rare... Un être extraordinaire. Gaspard, Gaspard forever" se souvient, de son côté, Lily-Rose Depp. Jean Dujardin, Guillaume Canet, Anthony Delon et Audrey Lamy ont également posté une photo de Gaspard Ulliel sur leurs comptes Instagram respectifs.