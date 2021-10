Mort de Bernard Tapie : Kylian Mbappé, M. Pokora... Les personnalités lui rendent hommage

Mort de Bernard Tapie : "Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère"

Après la mort de Jean-Paul Belmondo, c'est une autre figure française emblématique qui s'est éteinte. Bernard Tapie est mort ce dimanche 3 octobre 2021, dans son hôtel particulier parisien. Il est décédé à l'âge de 78 ans, des suites d'un cancer de l'estomac et à l'oesophage, qu'il avait révélé en 2017. Sa famille a annoncé la terrible nouvelle dans un communiqué envoyé à BFMTV. "Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8h40, des suites d'un cancer" est-il écrit, "Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet".

Avant de mourir, Bernard Tapie "a fait part de son souhait d'être inhumé à Marseille, sa ville de coeur" est-il aussi indiqué. Les funérailles de Bernard Tapie se dérouleront donc ce vendredi 8 octobre 2021, à 11 heures, à la Major de Marseille dans les Bouches-du-Rhône.

Bernard Tapie était un homme d'affaires et un homme politique parti de rien, qui s'est fait tout seul. Lui qui a été propriétaire d'adidas, de l'Olympique de Marseille et patron de presse a notamment été aussi député des Bouches-du-Rhône, député européen et ministre de la Ville au sein du gouvernement Bérégovoy. Mais il a aussi été animateur télé, chanteur et acteur (à la TV, au cinéma et au théâtre). Le businessman était aussi connu pour plusieurs accusations de scandales financiers (sa marionnette des Guignols chantait même "La combine à nanard").

Mais c'est sa carrière hors normes, sa passion du ballon rond, son énergie, son côté combattant, son enthousiasme et ses bonnes actions qui restent en tête des nombreuses personnes qui le pleurent.

En plus des nombreux anonymes, de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage

De nombreux internautes ont rendu hommage à Bernard Tapie sur Twitter, Instagram, Facebook... Une pluie d'hommages que de nombreuses personnalités ont rejoint. Les clubs de l'OM (qui a aussi récemment pleuré la mort de René Malleville) et du PSG, Kylian Mbappé, Dimitri Payet, Zinédine Zidane, M. Pokora, Michel Drucker, Michel Denisot, ou encore des hommes politiques comme Nicolas Sarkozy et François Hollande ont tenu à lui rendre un ultime hommage.