Milla Jasmine à propos de son nouveau petit ami Lorenzo : "Je ne suis pas la raison de son divorce"

Il y a comme un air déjà-vu pour Milla Jasmine. Ce n'est pas la première fois que la star de l'émission Les Marseillais VS Le reste du Monde apprend au cours d'une relation être avec un homme marié. C'était effectivement le cas avec Mujdat Saglam, dont la télé-réalité a ruiné sa vie. Cette fois-ci, c'est avec son nouveau chéri, Lorenzo, que la belle brune au caractère explosif en voit de toutes les couleurs.

Elle avait été très discrète concernant sa nouvelle relation en déclarant lors d'une interview donnée à Public que Lorenzo ne "fait pas partie du milieu" et qu'il la rend "très heureuse". Pourtant dans un épisode des Marseillais VS Le Reste du Monde, Greg Yega avait balancé une bombe : "Tu sors avec un homme marié", une phrase que Milla avait de suite démentie. Depuis, Nelia, l'ex-femme de Lorenzo, a pris la parole sur son compte Instagram : "Je crois qu'en fait elle aime les hommes mariés (...) Comment tu peux laisser un homme avec toi tout l'été en sachant qu'il n'était pas divorcé et avait tous ses enfants, et ne pas penser à ses enfants en fait ?"

Milla répond et met les choses au clair

Pour Milla Jasmine, les paroles de Nelia ne passent pas. Elle qui fait déjà face à des rumeurs concernant son passé de gogo-danseuse, a une nouvelle fois pris la parole pour donner sa propre version des faits : "L'homme avec qui je partage ma vie n'est plus marié. Nous vivons ensemble et c'est un secret pour personne (...) Quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il était célibataire. Et j'y ai cru, il vivait seul et zéro truc bizarre ou copine ou femme aux alentours (...) Un jour, sa femme m'appelle et j'ai découvert qu'il m'avait menti. Je suis tombée de 40 étages (...) J'ai quand même coupé les ponts car la déception, la réalité et sa situation ont fait que ce n'était plus possible. Je me range du côté de sa femme. Mais mon erreur a été de ne même pas écouter sa version. Quatre jours après mon échange, elle est venue subitement m'insulter et me menacer, jusqu'à ce que je la bloque." explique la candidate.

Mais ce n'est pas tout, la candidate de téléréalité au salaire fou, explique à sa communauté qu'elle a réussi à le pardonner et n'est pas la source de son divorce : "Le temps passe, les semaines et même les mois. Je suis dégoûtée et triste que ma communauté ne puisse pas savoir ma peine ni ce que je vis. Nous finissons par nous reparler. Mais ma première réaction est simple : je ne serai jamais ta maîtresse. Il m'explique qu'il n'est plus avec elle, que c'est fini. Pour être sûre de ne pas être prise pour une conne, je décide d'afficher que je suis en couple avec. Il ne m'a pas menti, il n'est plus en couple avec son ex et il a divorcé (...) Je décide de lui pardonner et me remets avec lui".

Elle ajoute que c'est Nelia qui est à l'origine de leur première séparation : "Aujourd'hui, elle rejette sa haine ou ses erreurs à lui sur moi. Moi, je n'ai jamais été sa maîtresse en connaissance de cause, ni une briseuse de couple. Il a fait ses choix. (...) Je ne suis pas responsable de son divorce". En espérant que Lorenzo ne mente pas une nouvelle fois à la belle brune...