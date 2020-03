Miguel Bernardeau (Elite) pas fan de la célébrité : "Tout ce qu'on fait va être critiqué"

Miguel Bernardeau face à la célébrité

Comment Miguel Bernardeau vit-il la célébrité ? Pas top top ! L'acteur n'a malheureusement pas d'autres choix que d'y faire face vu le succès que remporte Elite, qui en est déjà à la saison 3 sur Netflix. On vous rassure, il y trouve quand même des avantages.

C'est dans une interview avec El Pais que l'interprète de Guzman s'est confié sur son rapport à la notoriété : "Une fois que vous êtes connu, quand arrêtez-vous de l'être ? Vous ne récupérez jamais votre vie privée ? J'apprécie beaucoup mon intimité. J'aimerais pouvoir observer sans être observé. Cette renommée a ses avantages et ses inconvénients."

Miguel Bernardeau poursuit : "J'ai pu travailler avec des ONG qui en valent la peine, mais malgré tout, on perd la possibilité d'être anonyme. Pour un artiste, c'est très compliqué. On a le sentiment que tout ce qu'on fait va être critiqué. Ma relation est bonne avec mes fans, mais pas avec la presse. Avoir des gens qui me suivent avec des caméras, me provoquant à réagir, je ne comprends pas, ça me dérange. (...) J'apprécie les gens qui aiment Elite, mais je n'ai aucun engagement envers qui que ce soit et je n'ai pas à vous dire qui je suis ou qui je ne suis pas ni à vous sourire si vous mettez un appareil photo à mon nez."

"Nous sommes des gens sensibles"

La star d'Elite a déjà vécu une mauvaise expérience avec des paparazzi avec sa chérie, une chanteuse espagnole : "L'autre jour, je quittais l'aéroport avec ma petite amie et c'était horrible. Nous sommes des gens sensibles, nous sommes des artistes, nous essayons d'être le plus disponibles possible. Soudain, ils vous agressent, recherchent une réaction, vous écrasent, comme si c'était leur droit d'entrer dans votre vie privée. Vous regardez la vidéo et le gars vous traite de con*ard. Dans quelle folie vivons-nous ?"