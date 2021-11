Michael Weatherly (Bull) accusé de harcèlement sexuel : Eliza Dushku dévoile les horribles détails

Eliza Dushku harcelée sexuellement sur le tournage de Bull

En décembre 2018, le comédien Michael Weatherly était accusé de harcèlement sexuel sur le plateau de Bull, sa nouvelle série. Eliza Dushku - l'interprète de J.P. Nunnelly lors de la saison 1, s'était en effet plainte auprès de la chaîne CBS et des producteurs du comportement déplacé de son partenaire à son encontre, expliquant notamment avoir été "dégoûtée" et s'être sentie "violentée" par l'attitude de celui-ci.

Une situation intenable qui l'avait donc motivée à quitter la fiction policière avec un très gros chèque de compensation (en échange de son silence), et qui avait obligé le comédien à publier un communiqué afin de s'expliquer et s'excuser vis-à-vis de son comportement. "Durant le tournage de notre série, j'ai fait des blagues à propos de certaines lignes de dialogues, avait-il expliqué auprès du New York Times. Quand Eliza m'a dit que ce qui était une tentative d'humour la gênait, j'ai été mortifié et je me suis excusé immédiatement."

La comédienne dévoile l'horrible comportement de Michael Weatherly à son encontre

Fin de l'histoire ? Pas vraiment. Ce mardi 16 novembre 2021, la comédienne était invitée à partager son expérience devant les membres de la House Judiciary Committee à l'occasion d'un événement intitulé "Sous silence : comment des arbitrages forcés obligent des victimes de violences sexuelles et harcèlements sexuels à rester dans l'ombre". Objectif ? Entendre de nombreux témoignages de différentes personnes qui ont pu/dû être contraintes de signer des contrats pour taire des situations graves afin de légiférer pour mettre fin à de telles pratiques.

Aussi, profitant d'une assignation à témoigner qui lui a permis de briser légalement son silence, Eliza Dushku a révélé à quel point Michael Weatherly (jamais cité ce jour-là) aurait été répugnant avec elle durant le tournage de Bull. "Il faisait régulièrement référence à moi en m'appelant 'les jambes'. Il pouvait me renifler et me regarder langoureusement de haut en bas, a-t-elle notamment déploré. Sans aucune raison, il m'a un jour dit devant une centaine de personnes, membres du casting ou techniciens, qu'il pourrait m'emmener dans son van "de viol" et utiliser du lubrifiant et de nombreuses choses phalliques sur moi, qu'il me déposerait sur ses genoux et me fesserait comme une petite fille".

"Il m'a dit qu'il pourrait m'emmener dans son van 'de viol'"

Une déclaration choquante qui n'était que le préambule, puisque l'ex-star de NCIS ne se serait pas arrêtée là. Un autre jour, il lui aurait au contraire balancé que "son sperme était composé de nageurs puissants", ou encore que "lui et son pote voulaient faire un plan à trois avec [elle]", le tout devant les caméras qui filmaient encore. De quoi la rendre "physiquement nauséeuse", d'autant plus que ces réflexions auraient encouragé d'autres personnes de l'équipe à se comporter de la sorte avec elle. "Lors d'une pause café entre deux scènes, un mec de l'équipe technique m'a rejoint à une table et m'a glissé à l'oreille, 'Je suis avec Bull, moi aussi je veux faire un plan à trois avec toi'", a dévoilé l'actrice.

Face à cela, elle se serait alors dirigée vers Michael Weatherly afin de lui demander de calmer le jeu, mais n'aurait jamais été entendue, "Je lui ai spécifiquement demandé d'être mon allié sur le plateau et d'arrêter ces commentaires sexuels à mon encontre, car cela avait instauré un certain ton sur le plateau." Réponse du comédien ? "Il m'a répondu qu'aucun autre homme n'était plus respectueux que lui envers les femmes et qu'il avait grandi avec des soeurs". Or, comme elle l'aurait découvert plus tard, cette remarque envers l'acteur aurait tout simplement causé son renvoi de la série. Michael Weatherly l'aurait en effet décrite comme "une personne sans humour" dans un sms envoyé au chef du studio de CBS, avant de déclarer qu'il ne voulait "plus travailler avec [elle] sur la série".

Et à la question "pourquoi a-t-elle accepté de l'argent pour ne pas faire exploser cette affaire à l'époque ?", la réponse est simple : elle n'a pas eu le choix. Au moment de cette situation, elle a découvert qu'il existait une clause dans son contrat qui l'obligeait à se taire en cas de problèmes du genre. Et c'est justement pour mettre fin à ces clauses qu'elle a accepté de témoigner cette semaine !