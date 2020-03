MHD maintenu en détention : sa demande de libération sous bracelet électronique refusée

MHD a-t-il vraiment participé à la rixe mortelle, qui a coûté la vie à Loïc Kamtchouang, âgé de 23 ans, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018 ? Sa voiture se trouvait apparemment sur les lieux où la victime a été massacrée "par une dizaine d'individus" : le rappeur est même suspecté d'avoir porté le coup fatal. Depuis un an (depuis son arrestation le 15 janvier 2019 précisément), l'interprète de "Bébé" clame son innocence et affirme qu'il a prêté sa Mercedes le soir de l'agression. Les preuves contre lui commencent à être remises en cause.

MHD reste en détention

Sauf que pour le moment, MHD est toujours présumé coupable. Il a d'ailleurs vu sa détention provisoire être prolongée de 6 mois, mais ses avocats ont quand même fait une demande de remise en liberté avec un placement sous bracelet électronique.

Une demande refusée par la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris d'après une source judiciaire qui s'est confiée à l'AFP. MHD reste donc en détention pour une durée encore indéterminée : "Cette décision est incompréhensible au regard de l'évolution des investigations et du projet de sortie présenté par MHD. Il reste déterminé à se battre pour prouver son innocence", a expliqué son avocat Me Archibald Celeyron. Si Mohamed Sylla, de son vrai nom, est déclaré coupable, il risque jusqu'à trente ans de réclusion criminelle.