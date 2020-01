MHD en prison : sa détention provisoire prolongée de 6 mois, le rappeur clame toujours son innocence

Alors que MHD et ses avocats espéraient une remise en liberté prochaine suite à la remise en cause des preuves, la mauvaise nouvelle vient de tomber. Le rappeur qui a été mis en examen et écroué le 15 janvier 2019 a vu sa détention provisoire être prolongée de 6 mois le 10 janvier dernier, selon Libération. Il est accusé d'homicide volontaire après une rixe mortelle survenue dans les rues de Paris en juillet 2018. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, Loïc Kamtchouang, âgé de 23 ans, est mort après "avoir été massacré par une dizaine d'individus" dans le 10ème arrondissement de Paris. La voiture de MHD se trouvait sur les lieux et le rappeur est soupçonné d'avoir porté le coup fatal.

La garde à vue de MHD prolongée de 6 mois

Si l'interprète de Bébé ne cesse de clamer son innocence et affirme qu'il prêtait sa voiture "à tout le quartier" et qu'il a notamment prêté sa Mercedes ce soir-là, il a été identifié sur des images de vidéosurveillance grâce à "ses cheveux décolorés, parfaitement visibles" et à "l'inscription blanche présente sur la poitrine, pouvant correspondre à la marque Puma." De plus, un témoin affirme l'avoir reconnu après l'avoir vu "les yeux dans les yeux". Suite à cette annonce, Elise Arfi et Eric Dupond-Moretti, les avocats de MHD, devraient tenter dans les prochaines semaines d'obtenir sa libération sous bracelet électronique. Toujours selon Libération, le rappeur encourt trente ans de réclusion criminelle devant une cour d'assises.