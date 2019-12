MHD bientôt libéré de prison ? Les preuves contre le rappeur remises en cause

Le 15 janvier 2019, MHD était interpellé et placé en garde à vue après une rixe mortelle à Paris survenue au mois de juillet 2018. Depuis, le rappeur séjourne en prison et ne cesse de clamer son innocence. On apprend aujourd'hui que sa libération pourrait être prévue pour bientôt car les preuves contre lui seraient fortement remises en cause.