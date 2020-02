Meryl : misogynie dans le rap, Soprano, Jour avant caviar... elle se confie en interview

Originaire de Martinique, Meryl est déjà une star sur son île. En Métropole, ça ne saurait tarder ! Depuis 10 ans, elle travaille en tant que top-lineuse, c'est-à-dire qu'elle écrit une mélodie vocale sur l'instrumentation ou le beat déjà existant. Parmi les artistes avec lesquels elle a collaboré, on retrouve Shay, M. Pokora ou bien Soprano. Après ses nombreuses expériences dans l'ombre, elle arrive dans la lumière avec sa première mix-tape.

Marquée par ses collaborations avec Soprano et Shay

Au début de sa carrière, Meryl a donc eu l'occasion de travailler avec de nombreux artistes. "Je m'attendais à être impressionnée (...) En fait, ce sont des gens cool, ce sont des gens qui aiment la musique qui se réunissent donc il n'y a pas de quoi être impressionnée." avoue-t-elle à PRBK. Parmi les chanteurs avec qui elle a collaboré, Meryl a surtout été marquée par son travail avec Soprano et avec Shay. "Celui qui m'a le plus marqué humainement parlant, c'est Soprano, par son caractère humble. (...) Lui, ça se sent qu'il a une certaine façon de penser." nous explique la rappeuse. "Shay aussi est cool. Elle est très drôle" ajoute-t-elle.

Il n'y pas de misogynie dans le rap

Il y a quelques jours, Booba évoquait la place des femmes dans le rap et avouait que ce n'est pas "évident" pour une femme de trouver sa place dans ce milieu. "Pour l'avoir vécu dans les coulisses, il n'y a vraiment pas de misogynie. On fait de la musique, c'est au talent, il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin" a, de son côté, confié Meryl à notre micro.

Dans le reste de notre interview à découvrir en intégralité dans notre diaporama, Meryl évoque également sa mixtape "Jour avant caviar", ses débuts dans le rap et son procédé pour écrire des hits.

