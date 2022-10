Mask Singer 4 : Camille Combal promet un événement historique dans la finale, "Ce n'était jamais arrivé"

Après des semaines de compétition et des litres de transpiration récoltés sous les costumes, c'est ce mardi 11 octobre 2022 que TF1 diffuse la grande finale de la saison 4 de Mask Singer. Un dernier épisode qui verra s'affronter l'éléphant, la mariée et la tortue pour un ultime duel qui s'annonce historique. C'est en tout cas ce que vient de promettre Camille Combal.

Une finale historique pour Mask Singer

Alors non, cette dernière soirée ne sera pas marquée par une performance tellement bluffante qu'elle aurait pu passer dans La France à un incroyable talent et aucune nouvelle énorme star internationale n'a été recrutée pour faire le show. En revanche, il va bien se passer quelque chose d'inédit et d'improbable sur le plateau de TF1.

"Pour la première fois dans l'histoire de "Mask Singer" on va dévoiler un personnage que personne n'avait reconnu avant le démasquage, a confessé l'animateur auprès du Dauphiné. Je crois que ce n'était jamais arrivé, j'en suis même sûr". Et d'après nos informations, il devrait s'agir du chanteur Amaury Vassili qui serait caché sous le costume de la Tortue. Une véritable surprise quand on sait que les internautes l'ont pourtant grillé depuis des semaines.

Et à la question, "Mais Camille Combal n'aurait pas pu aider le jury à les mettre sur la piste ?", la réponse est... Non. "J'en devine mais ils ne veulent plus que je joue" a-t-il soufflé au sujet des producteurs. De fait, afin qu'il ne gâche pas les mystères à l'écran, l'équipe de l'émission fait désormais tout pour lui compliquer la tâche en l'empêchant d'avoir accès aux indices donnés aux enquêteurs. La lose.