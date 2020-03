Mario Kart Tour : le mode multijoueur enfin disponible (ou presque)

Alors que Mario Kart Tour débarquait sur mobile le 24 septembre 2019 à minuit, le célèbre jeu de Nintendo décevait pas mal de fans. Outre les serveurs en maintenance toute la nuit à cause d'une trop grosse affluence, ils découvraient, une fois connectés, une autre mauvaise nouvelle : le mode multijoueur n'existait pas encore ! Face à la colère générale, Nintendo tentait de rassurer tout le monde en tweetant "Vous vouliez mettre la pâtée à vos amis sur #MarioKartTour ? Regardez en bas à droite : multijoueur disponible bientôt ! Alors, soulagés ?".

Le mode multijoueur de Mario Kart disponible !

Sauf qu'il aura fallu attendre 6 mois pour que le mode multijoueur en temps réel soit disponible sur iPhone, iPad et Android ce lundi 9 mars 2020 ! Et encore, certains ont rencontré quelques problèmes de connexion en se connectant en 4G ou, s'ils sont sur le réseau Wifi, à cause de la saturation des serveurs. Assurez-vous d'avoir une connexion WiFi qui fonctionne plutôt bien donc !

Pour ceux qui arrivent à y jouer, un autre problème se pose : celui de trouver des amis disponibles pour jouer avec vous ! Sachez que vous pouvez également jouer avec d'autres joueurs à proximité ou des joueurs que vous ne connaissez pas. Trois modes de jeu sont disponibles : les groupes privés, les courses standards et les courses dorées (réservées aux joueurs qui ont le Pass Or). "Here we go", préparez-vous aux lancés de carapaces et peau de bananes !