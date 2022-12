Marine El Himer convertie à l'Islam : critiquée pour avoir fêté Noël, elle répond cash aux haters

Rendue célèbre en participant aux Princes de l'amour avec sa soeur jumelle Océane, Marine El Himer a ensuite enchaîné les télé-réalités comme Les Marseillais vs Le Reste du Monde, Les Apprentis aventuriers 5 ou Les Cinquante. Mais la candidate fait également beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux. Récemment, elle a surpris tout le monde en annonçant s'être convertie à l'Islam et avoir obtenu la nationalité marocaine. Elle a d'ailleurs reçu beaucoup de critiques en affichant publiquement son soutien à l'équipe du Maroc lors de la Coupe du Monde 2022.

Très touchée par les attaques, Marine El Himer n'a pas hésité à répondre à ses haters. "Je m'appelle Marine El Himer, je suis née et j'ai grandi en France, j'ai étudié puis travaillé en France et je suis fière et riche d'avoir la double nationalité Française et Marocaine. Jusqu'ici j'avais le sentiment et la joie d'avoir gagné deux fois : en honorant mon pays d'origine, le Maroc, qui a marqué les esprits du monde entier de par son incroyable parcours; mais aussi en célébrant la victoire de mon pays natal, la France, pour son passage en 1/2 finale de Coupe du Monde", a-t-elle écrit.

Marine El Himer répond encore à ses haters

"Ce sentiment de joie, de fierté, on me l'a retiré en m'accusant injustement de tourner le dos à ma France; pire... En me demandant de choisir entre les deux (comme si on demandait à un enfant de choisir entre son papa et sa maman)... Je suis extrêmement offensée de voir qu'il y a des gens qui pensent que je peux tourner le dos au pays qui m'a tout donné ! Alors je vais l'écrire simplement et clairement : je suis fière et heureuse de la victoire de la France et profondément attristée par l'élimination du Maroc (bien que fière et admirative du parcours des Marocains)", a ajouté celle qui a fracassé Giuseppa après son abandon dans Les Apprentis aventuriers.

D'après Aqababe, la soeur d'Océane El Himer aurait une autre bonne raison de soutenir les lions de l'Atlas. Selon le blogueur, elle serait en couple avec Azzedine Ounahi, une des stars de l'équipe et révélation de ce tournoi côté marocain.

"La pratique de ma religion n'exclut pas ma culture d'origine"

Malheureusement pour Marine, elle s'est de nouveau retrouvée sous le feu des critiques seulement quelques jours plus tard. En effet, beaucoup lui ont reproché de fêter Noël en famille alors qu'elle est désormais musulmane. Encore une fois, l'ex de Julien Guirado a pris son téléphone pour répondre aux attaques.

"Je tiens à éclaircir un point que certains semblent occulter : je suis franco-marocaine, de père marocain et de mère française ; je suis la seule à m'être convertie à l'Islam dans la famille ne l'oubliez pas... La pratique de ma religion n'exclut pas ma culture d'origine, nos coutumes et traditions familiales, ni mon âme d'enfant : car oui, j'aime l'odeur du sapin frais, la vue de ces lumières qui scintillent de partout, la beauté des décorations et des vitrines de fin d'année, la féerie et la magie de cette période où les gens se rapprochent, font le bien autour d'eux, pensent à leurs prochains...Sans oublier le moment de déballer les cadeaux", écrit Marine El Himer en story.