Marina Kaye en couple : elle affiche fièrement son amour en photo avec son chéri

L'interprète du tube Homeless , qui s'était clashée avec Louane Emera dans le passé, a aussi partagé d'autres photos de leurs vacances en amoureux. Un séjour romantique dans un lieu qui ressemble au sud. Sur les images et les vidéos, Marina Kaye s'affiche en maillot au bord de la piscine avec une vue imprenable sur la mer, montre son chien sur un crocodile gonflable dans la piscine, un chemin avec de la lavande... Et côté food, la star de la chanson a mangé des pâtes (tagliolini) aux fruits de mer et a aussi filmé un serveur en train de découper un morceau de viande XXL. Bref, des vacances estivales visiblement réussies pour Marina Kaye et son boyfriend !

Un couple qui dure

En novembre 2020, Marina Kaye avait révélé être en couple et amoureuse, lors de la promo de son album "Twisted". "Il n'est pas du tout du monde de la musique. On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'amis. Ne cherchez pas plus d'indices sur lui dans cet album, je l'ai écrit avant de le rencontrer. Il n'y a aucun rapport de toxicité avec lui, clairement" avait-elle déclaré à Voici. Cela fait donc au moins 8 mois qu'ils filent le parfait amour ensemble.

Marina Kaye avait ensuite présenté son compagnon en janvier 2021, sur Instagram, en posant une première photo où ils s'embrassaient aussi sur la bouche. Depuis, son chéri a coupé ses cheveux mais a toujours ses lunettes et sa barbe.