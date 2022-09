Mariés au premier regard : une candidate larguée par son mari, rupture choc pour ce couple mythique de l'émission

Après la fin d'un couple emblématique de L'amour est dans le pré (Alexandre et Mathieu), c'est une autre relation née d'une émission de M6 qui vient de prendre fin. Ce mardi 27 septembre 2022, sur Instagram, Joachim - candidat mythique de Mariés au premier regard 2020, vient en effet d'annoncer sa séparation d'avec Elodie après trois ans de mariage.

Joachim et Elodie, bientôt le divorce

"Le 25 juin 2019 ma vie allait changer. (...) Aujourd'hui nos chemins se séparent, non sans tristesse, mais il faut savoir tirer sa révérence quand le temps se fait sentir", a-t-il déclaré sur Instagram. Pour quelle raison les deux amoureux, qui semblaient pourtant plus complices que jamais, ont-ils décidé de repartir en solo ? La vie leur a simplement fait prendre des chemins différents. "On peut aimer une personne de tout son coeur mais ne pas l'aimer de la bonne manière, a notamment précisé Joachim. Et avec le temps il devient compliqué d'apporter tout ce dont l'autre a besoin pour s'épanouir".

Malgré tout, il l'a assuré, là où certaines histoires nées dans ce programme finissent mal, lui et Elodie se quittent en bons termes aujourd'hui : "J'aurai vécu 3 années et demie qui resteront à jamais gravées dans ma tête et dans un coin de mon coeur. Ce n'est pas la fin mais le début d'une autre histoire. À nous d'écrire ces nouvelles lignes dans notre roman qui est la vie". C'est beau.