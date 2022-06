Mariés au premier regard 2022 : un marié déjà infidèle à sa femme ? Des messages hot fuitent

C'est l'heure du bilan pour Mariés au premier regard 2022. La saison touche à sa fin et petit à petit, on apprend quels couples formés par Pascal De Sutter et Estelle Dossin, qui nous a dévoilé les coulisses de l'émission, sont toujours mariés ou non. On sait déjà que Caroline et Axel et Emilie et Frédérick ont divorcé. Dans l'épisode 12, diffusé le 20 juin, on a découvert que Cyndie et Jauffrey avaient pris la même décision. Le jeune marié est même tombé de haut en découvrant tous les reproches de sa femme.

A l'inverse, Pauline et Damien, Jennifer et Eddy et Bruno et Alicia ont décidé de rester mariés. Les derniers cités ont d'ailleurs officialisé leur relation sur Instagram avec un message touchant. Le suspens reste en revanche entier pour Sandy et Alex et on apprendra leur décision dans le dernier épisode, le 27 juin prochain...

Un marié infidèle ?

Il reste donc plusieurs hommes mariés : Bruno, Damien et Eddy, et un dont on ne connait pas encore réellement la situation : Alex. Mauvaise nouvelle : l'un d'eux serait déjà infidèle à sa femme ! Jefflang2vip a balancé une bombe sur Instagram en dévoilant les messages que l'un des mariés a envoyé à une certaine Alice. Les fans d'Alicia et Bruno, rassurez-vous, le blogueur a précisé qu'il ne s'agissait pas de celui qui a défendu sa soeur face aux haters.