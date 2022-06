Mariés au premier regard 2022 : un couple complètement zappé au montage par la prod, "c'est passé à minuit avec Chasse, pêche et nature"

"On était un peu blasés"

"A la télé, c'est passé à minuit avec Chasse, pêche et nature. C'est passé en mode programme de nuit", s'amuse-t-elle ensuite, avant d'ajouter : "Du coup, on n'a rien compris à notre histoire, que ce soit pour Alex ou pour moi, je pense que les gens sont un peu perdus. Ils ne savent pas si on est toujours ensemble (...) On était un peu blasés tous les deux, surtout qu'au départ, on nous a sortis que tout le monde avait le même temps de passage".

Quand on y pense, c'est vrai que plusieurs scènes importantes n'ont pas été diffusées sur M6. "Déjà les séquences basiques : l'essayage de robe, dans la voiture, les photos, le Que sont-ils devenus ? Et il y a eu plein d'autres trucs" se souvient Sandy.

On a hâte que Sandy et Alex prennent la parole et expliquent clairement pourquoi leur histoire n'a pas fonctionné.