Malgré son carton sur Netflix, ce film pourrait être élu comme le plus nul de l'année

À Hollywood, deux cérémonies récompensant les productions cinématographiques de l'année 2022 vont se suivre au mois de mars. Les Razzies Awards, le 11, qui vont récompenser les pires films de l'année, et les Oscars, le 13, qui vont récompenser les meilleurs. L'une est clairement plus prestigieuse que l'autre et c'est assez rare (voire quasiment impossible) que les mêmes productions se retrouvent dans les deux cérémonies. Pourtant, Blonde, le film Netflix qui retrace la carrière de Marilyn Monroe, a réussi cet exploit, enfin si on peut appeler ça comme ça.

Un succès sur Netflix

Blonde a connu un vrai succès sur Netflix à sa sortie en septembre dernier. Beaucoup avaient trouvé la prestation d'Ana de Armas dans le rôle de Marilyn incroyable. Elle a marqué les esprits en jouant toutes les émotions de l'actrice en pleine tourmente à la perfection.

Ana de Armas a tellement été prise dans son rôle qu'elle a même assuré que l'esprit de Marilyn la hantait sur le tournage. Une des nombreuses anecdotes qui a fait de Blonde l'un des films les plus attendus de l'année. Il est d'ailleurs resté assez longtemps dans le top 10 de Netflix, malgré un énorme scandale.

>> Défoncé de partout, le film Blonde reçoit un soutien de taille <<

Un film très controversé

Le film a reçu un accueil très mitigé, sur les réseaux, la majorité des internautes a flingué le film. Cela se voit d'ailleurs dans sa notation sur Allociné où Blonde obtient la note de 2,9/5 par le public. Des critiques ont même vu une représentation très misogyne de l'actrice. Blonde a aussi été accusé d'être trop centré sur les traumatismes de la vie de Marilyn et d'avoir donc mis de côté une grande partie de sa vie.

La production Netflix a donc beaucoup marqué les esprits, mais pas vraiment pour les bonnes raisons. Ana de Armas a été adorée pour sa prestation incroyable, ce qui pourrait bien lui faire gagner l'oscar de la meilleure actrice. Cependant, Blonde a été tellement controversé que le film pourrait bien être élu comme le pire de l'année. Comme quoi, ne vous fiez pas toujours au top 10 Netflix, parfois les films qui s'y trouvent sont les plus mauvais que vous n'avez jamais vu.