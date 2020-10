Malcolm, Une nounou d'enfer... 8 séries cultes à voir ou revoir sur Amazon Prime Video

The Office

Diffusée entre 2005 et 2013, The Office (version US) est une comédie culte de la télévision américaine. Alors oui, on en parle moins que Friends ou How I Met Your Mother mais n'empêche qu'elle est toute aussi réussie et drôle. On y suit le quotidien d'employés d'une entreprise spécialisée dans le papier dans une ville de Pennsylvanie et de leur patron, Michael Scott. Tourné sous forme de faux documentaire, The Office a reçu de nombreuses nominations au cours de sa diffusion et remporté cinq Emmy Awards dont celui de meilleure comédie en 2006.