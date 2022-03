Malcolm en deuil : Jean-Louis Faure, la voix de Hal, est décédé

Jean-Louis Faure est décédé

Le monde du doublage vient de perdre l'un de ses plus grands talents et l'une de ses voix les plus emblématiques. C'est l'acteur / directeur artistique Emmanuel Karsen qui a confirmé la triste nouvelle : Jean-Louis Faure est décédé ce dimanche 27 mars 2022 (les circonstances n'ont pas encore été dévoilées).

Si le nom de ce comédien vous dit quelque chose, c'est normal, vous l'avez forcément vu aux génériques de nombreuses oeuvres cultes, que ce soit à la télévision ou au cinéma. En effet, grâce à son talent et à son timbre de voix si particulier, Jean-Louis Faure s'est retrouvé dès les années 80/90 derrière les doublages de certains acteurs incontournables pour des rôles devenus mythiques.

>> Mort de Patrick Poivey, voix française de Bruce Willis <<

Une voix mythique, des rôles emblématiques

Et parmi les performances les plus mémorables du comédien, il est difficile de ne pas citer celle de Hal dans Malcolm. Bien aidé par le jeu déjà génial de Bryan Cranston, Jean-Louis Faure avait su apporter une folie supplémentaire au père de famille qui était à la fois hilarante et communicative. De même, dans un registre plus sérieux mais tout aussi incroyable, il avait su apporter une noirceur puissante à Walter White dans Breaking Bad, rendant parfaitement justice à l'interprétation de Cranston.

Mais Bryan Cranston n'était pas le seul acteur à bénéficier de ses talents en France. Au contraire, Jean-Louis Faure était également la voix attitrée de Jeffrey Wright au cinéma (on peut actuellement l'entendre dans le film The Batman en tant que Commissaire Gordon), mais aussi celle de Liam Cunningham (Davos Mervault dans Game of Thrones), Ted Danson (D.B. Russell dans Les Experts, Michael dans The Good Place), D. B. Woodside (Amenadiel dans Lucifer) ou encore Robert Wisdom (Lechero dans Prison Break). Et à chaque fois, son travail était remarquable, à la hauteur de ses acolytes américains.